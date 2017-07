Durante ildi San Diego, il network televisivoha trasmesso il trailer della quinta stagione della serieche andrà in onda nella stagione 2017-18. Per quattro stagioni, i 100 hanno combattuto per sopravvivere. Quella lotta li ha messi l'uno contro l'altro fino a dover prendere la vita dei loro amici più cari. Adesso, grazie al trailer possiamo avere un assaggio di ciò che aspetterà ai 100 nei prossimi episodi.

La serie si basa sui libri omonimi di Kass Morgan. È stata prodotta in collaborazione con Alloy Entertainment, Warner Bros. Television e CBS Television Studios; Jason Rothenberg e Leslie Morgenstein (The Vampire Diaries) sono i produttori esecutivi della serie. Il cast include: Eliza Taylor, Paige Turco, Bob Morley, Marie Avgeropoulos, Devon Bostick, Lindsey Morgan, Ricky Whittle, Christopher Larkin, Richard Harmon, Isaiah Washington e Henry Ian Cusick.