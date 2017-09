The 100: ecco il nuovo nemico dei protagonisti dello show

L'attore spagnoloha firmato con il drama dellaper unirsi al cast della quinta stagione della serie, la quale debutterà ae sarà composta da 13 episodi.

Miller è principalmente conosciuto per film e serie televisive trasmessi nel suo paese d'origine. Lo scorso anno è approdato nello show Searchers, dallo stesso Jason Rothenberg, ideatore di The 100. Ed è qui che Rothenberg ha conosciuto l'attore e se n'è innamorato, e non vedeva l'ora di lavorare di nuovo con lui nella quinta stagione di The 100.

L'attore nella nuova stagione dello show sarà Robert McCreary è un ex criminale molto potente che con i suoi metodi spietati e violenti lo rendono un formidabile antagonista dei nostri eroi. Miller si unirà al cast originale insieme altre new entry: Tasya Teles, promossa a series regular, Lola Flanery vestirà i panni della figlia di Clarke, Madi, originariamente interpretata da Imogen Tear, inoltre ci saranno anche Jordan Bolger e Ivana Milicevic.