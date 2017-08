The Affair: Ramon Rodriguez entra a far parte del cast della quarta stagione

L'attoreentrerà a far parte del cast della serie, creata da, in un ruolo molto particolare! La quarta stagione dello show tornerà agli inizi del 2018 sui canali

Dopo averlo visto nei panni di Bakuto in Iron Fist - ruolo che riprenderà anche nella serie crossover The Defenders - l'attore Rodriguez arriverà adesso nella serie drama di Showtime, nel ruolo di Ben, un veterano che faceva parte dei marine e che adesso lavora per la VHA. L’uomo soffre di stress post-traumatico e la situazione lo porterà a conoscere Alison (Ruth Wilson) con cui potrebbe iniziare, si pensa, una relazione. Nei nuovi episodi dello show torneranno come protagonisti anche Dominic West e Joshua Jackson. Cosa ne pensate? Vi è piaciuto Rodriguez in Iron Fist?