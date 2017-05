The Alienist: diffuso il primo trailer della serie con Dakota Fanning

La TNT ha diffuso online il primo trailer della serie tv, basata sul best-seller di Caleb Carr e prodotta da, celebre regista della prima stagione di True Detective, insieme a. La regia è affidata ae la serie potrà contare su un cast di primo livello.

Ambientata nella New York del 1896, The Alienist racconta gli avvenimenti che succedono a una serie di efferati omicidi di ragazzi dediti alla prostituzione. Le indagini verranno affidate a un medico esperto in comportamenti criminali, Laszlo Kreizler, insieme all'illustratore del New York Times, John Moore. Insieme a loro il commissario di polizia Theodore Roosevelt e la segretaria, Sara Howard.

Il cast della serie comprende Daniel Bruhl, Luke Evans, Dakota Fanning e Sean Astin.