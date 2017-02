The Americans: diffuso in rete il trailer della quinta stagione

Manca circa un mese ormai al debutto sui piccoli schermi televisivi statunitensi della prossima e quinta stagione della seriee il colosso televisivo statunitenseha da poco diffuso un nuovo trailer che ci da la possibilità di dare una prima occhiata ai nuovi episodi. Come sempre, potete trovare il video in fondo alla news.

Il trailer è pieno di indizi che stuzzicheranno sicuramente l'interesse e la curiosità dei fan. Oltre a Elizabeth e Philip che indossano nuovamente i loro vecchi travestimenti, il promo offre un primo sguardo al ritorno di Margo Martindale come Claudia, mentre la vediamo dire a Gabriel: "Niente spaventa quei due", al che lui risponde: "Tutto spaventa quei due.". Considerando quanto tesa sia diventata la serie nel corso degli ultimi anni (in cui ha finalmente guadagnato qualche nomination), Elizabeth e Philip hanno tutto il diritto di avere paura.

Ricordiamo che i nuovi episodi della quinta stagione di The Americans verranno trasmessi sul network televisivo statunitense FX a partire da martedì 7 marzo 2017.