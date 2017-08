The Ballad of Buster Scruggs dei Coen approda su Netflix!

, prima serie televisiva scritta e diretta daattualmente in lavorazione, sarà distribuita da Netflix.

A rivelarlo è stato Variety, con la serie che sarà composta da sei episodi autonomi – di genere western – che finiranno per intersecarsi tra loro. Al momento non è stata rivelata alcuna data d’uscita, ma sappiamo che nel cast ci saranno James Franco, Tim Blake Nelson, Zoe Kazan e Stephen Root.

"The Ballad of Buster Scruggs" segue le vicende di un cowboy cantante; “Near Algodones” di un vagabondo senza nome che possiede alcuni cani e dei suoi tentativi di rapinare una banca; “Meal Ticket” narra di un attore e del suo impresario durante il loro spettacolo itinerante; “All Gold Canyon” racconta di un cercatore d’oro e del suo ritrovamento di una vena d’oro, ma la sua felicità è destinata a non durare dato l’arrivo di un invasore; “The Gal Who Got Rattled” segue due boss dell’Oregon che si ritrovano sul vagone di un treno in compagnia di una donna, questa ha bisogno di un favore da uno dei due, mentre potrebbe essere una prospettiva di matrimonio per l’altro; “The Mortal Remains” vede cinque diversi passeggeri in una diligenza diretta verso un luogo misterioso.

La serie è prodotta dalla Annapurna Pictures di Megan Ellison. L'ultima pellicola diretta dai Coen rimane Ave, Cesare!