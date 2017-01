The Ballad of Buster Scruggs: ecco la nuova serie dei fratelli Coen

, conosciuti in tutto il mondo come i Fratelli Coen, sono una delle coppie di autori più interessanti del panorama di Hollywood. Dopo il loro ultimo film uscito nelle sale cinematografiche,, i due si dedicheranno ad una nuova serie tv.

Il progetto a cui gli autori si stanno dedicando si chiama The Ballad of Buster Scruggs, una sorta di antologia western pensata per la televisione. I fratelli Coen scriveranno la sceneggiatura, gireranno le puntate e agiranno persino da produttori esecutivi, insieme a Megan Ellison e alla sua società Annapurna Television.

Il progetto rappresenta la prima vera e propria esperienza dei Coen in TV. Questo perché la serie tv Fargo, la cui terza stagione sta per andare in onda, è stata sviluppata con il loro benestare, non con la loro partecipazione. Vi interessa il nuovo progetto della coppia di autori?

Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su The Ballad of Buster Scruggs!