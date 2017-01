The Big Bang Theory 10: Emily e Raj, Sheldon e Amy. Le novità della serie

Nelle nuove puntate di The Big Bang Theory 10 Emily potrebbe tornare per mettere un po' di pepe nella vita di Raj; mentre è sempre più probabile che Sheldon e Amy si sposeranno a fine stagione.

Gli spettatori attendono notizie sul fidanzamento di Sheldon e Amy che potrebbe portarli all'altare nel finale di stagione, ma Steve Molaro, produttore di The Big Bang Theory 10, ha rivelato che presto le cose potrebbero cambiare anche per un altro personaggio, Raj.

Molaro ha infatti rivelato che vedremo il ritorno di Emily (Laura Spencer) ex fidanzata storica dell'indiano, ma anche Claire (Alessandra Torresani) e che le due scombussoleranno la vita del ragazzo: "Per ora hanno chiuso -ha dichiarato Molaro - Ma stiamo discutendo dell’idea di farle tornare entrambe". Dopo la decima ci sarà comunque un'undicesima stagione che potrebbe con tutta probabilità essere l'ultima, i protagonisti tenderanno quindi, via via, a trovare stabilità e un happy ending.