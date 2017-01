The Big Bang Theory 10: Tutte le ex di Raj nel nuovo episodio

The Big Bang Theory 10 tornerà il 2 febbraio in America e EW lancia un'anticipazione per uno dei personaggi; Raj richiamerà tutte le sue ex e anche se potrebbe sembrare un incubo, il motivo c'è.

Mentre Howard (Simon Helberg), Leonard (Johnny Galecki) e Sheldon (Jim Parsons) sono accasati, felici e più o meno stabili con le rispettive compagne, Bernadette, Penny e Amy, Raj continua a rimanere solo, non riuscendo a trovare la metà della sua mela. Il personaggio (interpretato da Kunal Nayyar) nel prossimo episodio di The Big Bang Theory cercherà quindi di capire cos'è andato male nelle sue precedenti relazioni e per farlo richiamerà tutte le sue ex.

In un unico episodio vedremo il povero astrofisico alle prese con Emily (Laura Spencer), Claire (Alessandra Torresani), Lucy (Kate Micucci) e Emily (Katie Leclerc), a rivelare l'anticipazione sulla serie Entertainment Weekly.

The Big Bang Theory 10 tornerà il 2 febbraio in America dopo la pausa invernale.