The Big Bang Theory: la CBS verso il rinnovo per le stagioni 11 e 12

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che il colosso televisivo statunitensesia sulla buona strada per concedere presto un rinnovo ufficiale a, che consisterà nell'ordine di altre due stagioni aggiuntive, ovvero i capitoli 11 e 12, con l'intero cast a bordo.

A quanto sembra, quindi, le trattative per i rinnovi dei contratti degli attori protagonisti stanno per andare a buon fine. Come saprete, infatti, uno dei motivi che ostacolavano il rinnovo della serie era proprio il compenso dato agli attori e alcuni particolari degli accordi stipulati.

Questa non è la prima volta che che le discussioni sui contratti hanno creato dubbi tra i fan sul fatto che The Big Bang Theory sarebbe tornato. Tre anni fa - tra le stagioni 7 e 8 - i negoziati con membri del cast si sono protratti per tutta l'estate, causando un ritardo nell'inizio della produzione della stagione 8. Ciò è avvenuto nonostante la CBS e la società di produzione, la Warner Bros. TV, avessero già raggiunto un accordo per rinnovare la serie per le stagioni 8, 9 e 10.

La decima stagione di The Big Bang Theory va attualmente in onda sulla CBS ogni giovedì.