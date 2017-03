The Big Bang Theory: guadagni alle stelle per le star della serie tv

La scorsa settimana è finalmente arrivato il rinnovo , per altre due stagioni, di, il fortunato show CBS che, soprattutto negli ultimi anni si è contraddistinto principalmente per i guadagni alle stelle per il cast piuttosto che per le battute.

Come ampiamente noto, gli ascolti alle stelle (si parla di una meria di 19 milioni di spettatori a settimana) hanno permesso al network americano di investire ben 10 milioni di Dollari ad episodio, e la bellezza di un milione di Dollari a puntata per i cinque protagonisti principali (Jim Parsons, Kayley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg e Kunai Nayyar) e mezzo milione di Dollari per Melissa Rauch e Mayim Bialik.

Vulture ha effettuato un calcolo molto approssimativo di quelli che potrebbero essere i guadagni per le star al termine della dodicesima stagione, e le cifre sono davvero importanti:

Mayim Bialik (153 episodi) - Melissa Rauch (159 episodi): 27,7 milioni di Dollari e 31,3 milioni di Dollari ;

e ; Kaley Cuoco (229 episodi) - Johnny Galecki (230 episodi) - Jim Parsons (230 episodi): 139,8 milioni di Dollari ciascuno;

Su Helberg e Nayyar invece non è stato possibile fare alcun tipo di stima in quanto sono presenti meno dati.