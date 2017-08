The Big Bang Theory: nominato il nuovo showrunner dell'undicesima stagione

Alla luce dell'addio da parte dida showrunner della serieper prendere parte all'altro progetto spin-off della serie stessa,, un nuovo showrunner è stato nominato per l'undicesima stagione.

Si tratta di Steve Holland, produttore esecutivo e scrittore della serie, adesso sarà il nuovo showrunner di The Big Bang Theory. Holland gestirà la sala degli scrittori e lavorerà a stretto contatto con i produttori esecutivi Chuck Lorre e Molaro, che continueranno a supervisionare la serie comedy di grande successo. Holland è arrivato per la prima volta nel team di The Big Bang Theory nel 2009 per la stagione 3 ed è diventato produttore esecutivo l'anno scorso durante la stagione 2016-2017.

The Big Bang Theory ritornerà lunedì 25 settembre sulla rete televisiva CBS.