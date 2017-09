The Big Bang Theory: online il nuovo promo dell'undicesima stagione

Dopo la fine della decima stagione della serie, il quale aveva lasciato un grosso punto interrogativo nelle vite dei personaggi dello show e una grossa curiosità in quella di noi fan, adesso è arrivato il primo promo della prossima stagione.

Per coloro che seguono lo show, sapranno che Sheldon, nella decima stagione, aveva preso un volo per Princeton per arrivare da Amy e proporle di sposarlo, dopo che una collega di lavoro la aveva baciato inaspettatamente. Ma la stagione è terminata prima che Amy potesse rispondere o addirittura reagire a tale proposta. Nel nuovo teaser, possiamo finalmente vedere il "dopo proposta" che però non ci aiuta a capire quale sia la risposta di Amy a causa di una chiamata a cui Sheldon non può non rispondere.

La nuova stagione di The Big Bang Theory tornerà sui canali CBS il 25 Settembre!