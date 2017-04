The Boondock Saints: annunciata la serie TV prequel dei film!

Il creatore di, ovveroriprende in mano il suo progetto di creare una serie televisiva che porterà il titolo die che racconterà la storia delle origini dei personaggi che abbiamo visto in azione nelle due pellicole.

Il film originale ha fatto il suo debutto nel 1999 e ha narrato la storia dei due fratelli cattolici irlandesi Connor (Sean Patrick Flanery) e Murphy MacManus (Norman Reedus) che diventano violenti vigilanti dopo essere stati coinvolti in una rissa da bar con la mafia russa locale. Il supporto dei fan ha fatto sì che il film si guadagnasse la realizzazione di un seguito nel 2009, The Boondock Saints II, anche se questa pellicola non ebbe lo stesso successo della prima.

Ora, il team creativo dietro i film sta tornando al lavoro con un riavvio per la televisione che, a quanto pare, sarà ambientato prima degli eventi narrati nel film del 1999. La Don Carmody Television ha annunciato che tornerà a lavorare con Duffy per la produzione di The Boondock Saints: Origins, serie televisiva con Duffy e David Cormican a bordo come produttori esecutivi. Per un primo lancio dello spettacolo, la DCTV ha lanciato da poco una campagna supportata da un video in cui vediamo la stella David Della Rocco.

Riguardo a questo nuovo progetto, Duffy ha affermato: "Una serie televisiva è il mezzo perfetto per la narrazione di questa storia. I due fratelli sono sempre stati difensori del popolo, della giustizia e dell'equità nella città di Boston. Questo delicato momento di tensione per i diritti umani, con scandali politici e corruzione civile, è il migliore per rilanciare il marchio iconico dei due fratelli.".

Al momento non si hanno ancora notizie sugli attori che entreranno a far parte del cast, né sulla rete che ospiterà lo spettacolo.