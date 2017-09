The Boys: Amazon svilupperà l'adattamento televisivo del fumetto

L'adattamento televisivo del fumetto di, è passato dalle mani di Cinemax a quelle della piattaforma di streaming di, la quale ha ordinato la stesura di uno script per la serie.

A produrre la serie per Amazon saranno Seth Rogen e Evan Goldberg, i quali ne dirigeranno anche il pilot, insieme a Eric Kripke, che, invece, ne scriverà anche la sceneggiatura. Attualmente il trio è occupato con un altro serial targato Amazon, Preacher, sempre ispirato ad un fumetto di Ennis. Il fumetto della Dynamite Entertainment, The Boys, di cui sono stati pubblicati ben 72 numeri dal 2008 al 2012, segue le vicende di un gruppo di agenti della CIA che hanno il compito di sorvegliare - ed in casi estremi uccidere - i supereroi che superano i propri limiti.