The Catch non avrà una terza stagione, cancellato da ABC

Cancellazioni e rinnovi in casa ABC. Il canale americano, infatti ha annunciato la cancellazione di, che non tornerà sugli schermi con una terza stagione. La serie tv con protagonista Mireille Enos nei panni dell’investigatrice privata Alice Vaughan, quindi, ha ufficialmente terminato la sua corsa.

Nel cast era presente anche Peter Krause, già noto per Parenthood e che nello show interpretava Benjamin Jones, il fidanzato truffatore della Vaughan che, dopo aver scoperto il tutto, decide di dargli la caccia per fare giustizia.

Alla base della decisione ci sarebbero i ratings altalenanti ed in alcuni casi disastrosi. Basti pensare che il debutto avvenne con 5,8 milioni di spettatori ed un rating di 1.2. La seconda stagione, presentata come un vero e proprio reboot, non è riuscita a risollevare le sorti ed il network ha scelto di cancellarla.

L’episodio andato in onda la scorsa notte, quindi, sarà l’ultimo.