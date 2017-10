The Chilling Adventures of Sabrina: tempo di casting per lo spinoff di Riverdale

The Chilling Adventures of Sabrina è la serie spinoff di Riverdale che parla della strega adolescente. Se il nome vi dice qualcosa, è perché, negli anni '90, andava in onda, sitcom leggera con

Il tono di questa nuova serie tv sarà molto più dark e adesso iniziano ad uscire fuori alcuni dettagli interessanti, tra i quali la possibile scelta della protagonista. Pare infatti che recentemente sia stato leakato un video di audizioni di alcune attrici papabili per il ruolo. I nomi in questione sono Charlie Torr (Rake), Ariel Kaplan (Neighbours), Bekka Walker (The Mindy Project) e Adelina Hudson.

Vedremo se sarà o meno confermata una delle attrici qui nominate. Nel frattempo ecco un piccolo assaggio via Twitter rivelato da Roberto Aguirre Sacasa, scrittore di fumetti e del pilot, in cui Sabrina e Harvey sembrano conoscersi già molto, molto bene. La caption:

RobertoAguirreSacasa ✔@WriterRAS

Progetto perfetto per Ottobre. La famiglia di #Riverdale si espande… E mancano solo 9 giorni alla sera della premiere…

12:39 AM - Oct 4, 2017

"Io... Volevo che vedessi dove sono nata, Harvey. non al Greendale General, come dice il mio certificato. Qui. In questo groviglio di alberi. Quasi sedici anni fa ... E, uhm, dove rinascerò questo sabato notte. Durante il mio compleanno. Allo scoccare della mezzanotte. Nel bel mezzo di una eclissi lunare. Il tipo di eclissi che avviene solo una volta ogni sessantasei anni... Ecco perché non posso venire alla festa di Rosalind questo fine settimana."