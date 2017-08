The Crown: online il trailer della seconda stagione della serie targata Netflix

ha rilasciato il trailer e la data première della seconda stagione della serie con. Lo show andrà in onda sulla piattaforma di streaming l'

The Crown racconta la storia intima del regno della regina Elisabetta II, del suo rapporto con il leggendario Primo Ministro Winston Churchill e con le responsabilità che ha dovuto affrontare la monarchia inglese in un periodo storico tanto complesso. La seconda stagione testimonierà la fine dell'Età della Deferenza e l'inizio dell'Era Rivoluzionaria degli anni '60. La serie è stata creata e scritta da Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon) con Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) come regista e Andy Harries (The Queen) come produttore. Nel cast abbiamo anche John Lithgow, Victoria Hamilton e Jared Harris.