La CW non ha altri piani per nuove serie DC Comics quest'anno

Il capo della, alla presentazione della, ha detto ai giornalisti che, almeno per il momento, non ha intenzione di aggiungere alla suggestiva lista dellaaltri adattamenti

Attualmente la rete ha cinque show DC, con Black Lightning che debutterà a gennaio. Pedowitz pensa, soprattutto con l'arrivo della nuova serie dramma militare Valor e il ritorno dell'amata soap Dynasty, di aver smesso di firmare per nuove super-proprietà per il momento.

"Non abbiamo altri piani per nuovi show DC in questa stagione", ha detto Pedowitz. "Detto ciò, ho già dichiarato questo a molti TCA e mi sono svegliato un giorno con Supergirl e un altro giorno con Black Lightning, quindi parlami nel mese di maggio riguardo a quello che abbiamo". Questo è ciò che disse alla rete della CW la scorsa primavera, pochi giorni dopo il via libera per la serie Black Lightning. All'epoca, Pedowitz affermò che non c'erano nuovi progetti per altri show DC - oltre ai quattro (cinque con Black Lightning) show dei supereroi, la rete ha anche iZombie - ma il giusto tono e la giusta circostanza potrebbero fargli cambiare idea...tanto improbabile quanto potrebbe realmente accadere. La CW ha anche Riverdale, una serie basata su Archie Comics, in onda, e tre show animati della CW Seed targati DC, tra cui Vixen e Freedom Fighters: The Ray e Constantine.