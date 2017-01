I fan dellasono rimasti delusissimi quando, qualche anno fa, NBC ha cancellatodopo soltanto una stagione. Da allora i fan della casa editrice di Batman & Superman hanno sperato in un ritorno del personaggio per un'altra stagione, ma senza successo.

Nel frattempo, Constantine, sempre interpretato da Matt Ryan, è apparso in altre serie The CW ed ha prestato la voce al personaggio nei film animati. Ora, Ryan tornerà a doppiare Constantine anche in una nuova serie animata appena ordinata da The CW e che debutterà su CW Seeds, casa di un'altra serie animata targata DC Comics, Vixen.

Greg Berlanti produrrà la serie insieme a David S. Goyer e sarà composta da sei o sette episodi di dieci minuti circa.