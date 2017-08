The CW ha rilasciato i poster delle serie "Valor" e "Dynasty"

Ecco i nuovi poster delle due nuove serie televisive targateandrà in onda a partire dall', mentresarà trasmessa in anteprima il

Dynasty, è il reboot dell'omonima e celebre soap opera degli anni '80. Lo show creato Josh Schwartz e Stephanie Savage, seguirà le vicende di Fallon Carrington una ragazza di una facoltosa famiglia che una volta scoperto che il padre, Blake Carrington, sposerà Cristal, una donna molto più giovane di lui che non le darà l'accesso diretto all'azienda di famiglia alla quale aspirava, i legami cominciano a incrinarsi creando situazioni famigliari molto complicate. Brad Siberling dirigerà il pilot, mentre Esther e Richard Shapiro, creatori della serie originale, saranno i produttori dello show. Il cast comprenderà Elizabeth Gillies, Nathalie Kelley, James Mackay, Sam Adegoke, Robert Christopher Riley e Rafael de la Fuente, Con Alan Dale e Grant Show.

Valor seguirà le vicende di un’unità altamente specializzata di piloti di elicotteri dell’esercito americano chiamata Shadow Raiders viene mandata in una missione top secret in Somalia, ma finisce in modo terribile. Il drama si svolgerà nel presente e nei flashback delle componenti dell'unità, portando alla luce i vari segreti personali e governativi/militare che hanno portato al fallimento. Bill Haber, Anna Fricke, Kyle Jarrow e Michael Robin sono i produttori esecutivi dello show. Il cast comprenderà Christina Ochoa, Matt Barr, Charlie Barnett, Corbin Reid, W. Trè Davis, Nigel Thatch e Melissa Roxburgh.