The CW ha rinnovato iZombie per la quarta stagione

The CW, il famoso network americano che produce, tra gli altri, anche, ha annunciato in via ufficiale il rinnovo per una quarta stagione di, la serie tv con protagonista Rose McIver.

I fan dello show, soprattutto amanti della protagonista McIver, la ragazza che si è trasformata in uno zombie e che grazie alle sue abilità che acquisisce quando mangia i cervelli delle vittime aiuta le forze di polizia a risolvere i casi di omicidio, potranno godere di una nuova serie di episodi, che torneranno sugli schermi nella stagione 2017/2018.

Il rinnovo di iZombie non era per nulla scontato, ed il network lo scorso mese di Gennaio si era rifiutato di rinnovarla, preferendo aspettare i nuovi dati degli ascolti che, evidentemente, hanno soddisfatto a pieno il network.

Rinnovo anche per The Originals, lo spinoff di Vampire Diaries, anch’esso molto atteso tra il pubblico.