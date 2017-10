The CW sviluppa Project 13, nuova serie della DC Comics

Non solo i Titans nell'immediato futuro della DC Comics in televisione. Variety conferma che The CW sta sviluppando una nuova serie televisiva incentrata sui personaggi di Traci Thirteen e di suo padre, il Dr.Terrance Thirteen.

Project 13 - questo il titolo del serial - seguirà la ventenne Tracy, una scienziata che crede nel paranormale, la quale scopre le sue abilità extrasensoriali una volta che, insieme al padre, inizia ad investigare di casi paranormali o inspiegabili.

Daegan Fryklind scriverà la serie e la produrrà. Tra i produttori anche Max Handelman e l'attrice Elizabeth Banks.

Il personaggio di Traci Thirteen ha debuttato in Superman Vol 2 #189 del 2003 e, da allora, è apparsa in numerosi albi a fumetti, tra i quali Flashpoint e Batman.