The Defenders: Babs Olusanmokun è nel cast

Potenziale nuova aggiunta nel cast della miniserie di Netflix sviluppata dai Marvel Studios,. A quanto pare l'attoresi è aggiunto al cast del serial in un ruolo da villain.

Lo stesso Babs Olusanmokun è apparso in numerosi scatti dal set - in alcuni sembrava stesse confrontando Luke Cage - ed è accreditato in almeno quattro episodi dello show; il nome del suo personaggio dovrebbe essere Sowande ma non possiamo confermarlo al momento.

In The Defenders i personaggi di Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Iron Fist (Finn Jones) e Luke Cage (Mike Colter) si uniscono per combattere un villain comune, interpretato dall'attrice Sigourney Weaver.

La serie dovrebbe arrivare quest'estate sulla piattaforma digitale.