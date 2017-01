The Defenders: Charlie Cox parla di Daredevil

In un'intervista con Entertainment Weekly, l'attoreha parlato died, in particolare, del suo personaggio,, che ritroveremo dopo gli eventi drammatici della seconda stagione stand-alone su di lui.

"Sono passati un paio di mesi dalla fine della seconda stagione, e sono stati mesi difficili per lui. Ha preso la morte di Elektra molto male, si sente responsabile. Una delle cose più grosse di Matt è che cerca di proteggere le persone che ama, ed è per questo che mantiene la sua identità segreta, ma ha fallito. Si è lasciato dietro il cadavere di una persona che amava ed ora deve voltare pagina" spiega Cox "E' come cercare di disintossicarsi nella speranza che le cose vadano meglio. Si sente anche un po' perso, e la cosa migliore che può fare, per ora, è non intraprendere nessuna attività da vigilante. Quando lo ritroviamo all'inizio di The Defenders, non credo che sia convinto di questa scelta. Si trova a porsi la stessa domanda che lo tormenta dalla prima stagione 'dovrei farlo oppure no?'.".

"Noi tutti cerchiamo di fare la differenza ed aiutare il prossimo. E non sono convinto che Jessica Jones ne sia entusiasta" continua l'attore "In un certo modo, paradossalmente, questi poteri sono anche una loro vergogna. Questi personaggi vivono nella vergogna e nella solitudine. Penso si sentano dei mostri ed incompresi. E anche se sembra triste, c'è qualcosa di bello a riguardo. C'è qualcosa di umano in tutto questo".