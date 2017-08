The Defenders: come saranno i prossimi crossover dei quattro eroi?

ha finalmente riunitosul piccolo schermo di. Ma quale sarà il futuro dei prossimi crossover tra i Difensori? Ce lo svela lo showrunner della miniserie,

"Ora che si sono incontrati, potrebbe essere qualcosa sulla quale la gente dovrà pensare. Non lo so. Non ho nulla da fare con nessuno degli show. Ma ora che si sono incontrati, tutte le scommesse sono annullate. Si conoscono l'un l'altro. Penso che questo, da sceneggiatore, sia molto stimolante. Ho lavorato su Daredevil per due anni. Finalmente ho potuto scrivere per Misty Knight e Colleen Wing, due personaggi che ho amato guardare da spettatore".

Sembra che al momento non ci siano particolari piani per una seconda stagione di The Defenders, ma la volonta degli showrunner di "divertirsi" con i personaggi pare ci sia tutta. Inoltre un possibile The Defenders 2 si prospetta molto diverso dalla prima stagione, poiché tutti i vari microversi dei quattro protagonisti si sono ormai incontrati.