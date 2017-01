The Defenders: Finn Jones parla di Iron Fist, nuove foto

Marvel e Netflix hanno diramato in rete due nuovi scatti ufficiali dache ci mostrano non solo Jessica Jones () insieme a Trish Walker (), ma anche Danny Rand/).

Parlando con Entertainment Weekly, Jones ha spiegato: "Questa è la mia versione di Iron Fist. E' la versione di Iron Fist realizzata da Scott Buck, Netflix e Marvel TV.". Riguardo il suo ruolo in The Defenders, svela: "Ha voglia disperatamente di una famiglia, di aiuto, di una guida, di persone da cui imparare, di un team. Ricerca tutto questo disperatamente. Ma per via di quel che capita in 'Iron Fist', è diffidente di molte persone, ed è uno spirito davvero indipendente: o si fa a modo suo oppure non si fa nulla".

Finn Jones ha poi spiegato che il rapporto tra lui e Luke Cage (Mike Colter) sarà esplorato.