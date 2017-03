The Defenders: Finn Jones rivela nuovi dettagli della serie

Conche ha fatto il suo esordio lo scorso fine settimana, molti fan della Marvel sono ora in attesa di. La serie promette di unirecon gli altri eroi già arrivati sui piccoli schermi grazie alla collaborazione deie diha già rivelato qualche particolare.

Mentre i dettagli che circondano la serie sono ancora relativamente pochi, Finn Jones, in una recente dichiarazione, ha fatto cenno al fatto che l'incontro iniziale tra i protagonisti sarà unico: "Il modo in cui tutti i Difensori si incontrano non è come ci si potrebbe immaginare ed è stato davvero divertente realizzare questa scena che ha un sapore molto autentico. Sicuramente vi stupirà e vi piacerà.".

Jones, successivamente, ha anche spiegato che la collaborazione con i suoi compagni eroi di New York, farà sì che il personaggio di Danny superi alcune delle sue ansie riguardanti la fiducia da riporre nel prossimo. Secondo l'attore, inoltre, lui e gli altri tre interpreti, grazie a questa nuova produzione, hanno condiviso un'esperienza unica: "E' stato davvero grandioso! Io, Krysten Ritter, Charlie Cox e Mike Colter, abbiamo ormai un grande e dinamico rapporto come attori e come amici. Quando siamo insieme ci sentiamo come se ci conoscessimo da tutta la vita. Abbiamo vissuto tutti lo stesso percorso: prima abbiamo lavorato al nostro show stand-alone e ora ci ritroviamo insieme, così quando arriviamo sul set, ognuno ha un'idea chiarissima dell'esperienza degli altri.".

Iron Fist è ora disponibile su Netflix. The Defenders arriverà su Netflix nel corso del 2017.