The Defenders inizierà la Fase Due delle serie Netflix, novità su Daredevil 3

Preparatevi alla Fase Due delle serie Netflix dei. La miniserie, in arrivo da domani sulla piattaforma digitale, darà inizio alla cosiddetta Fase Due di questi serial.

Come svelato dall'attore che interpreta Danny Rand/Iron Fist, Finn Jones, gli eventi di The Defenders continueranno a far parlare di loro anche nei prossimi show: "Alcuni degli eventi che accadranno alla fine di The Defenders finiranno per avere un impatto sul mondo di tutti i personaggi. Le persone non saranno più le stesse dopo The Defenders".

Dopo The Defenders arriveranno l'atteso spin-off di Punisher, atteso per novembre, e le seconde stagioni di Luke Cage e Jessica Jones, mentre è stata annunciata anche una seconda per Iron Fist. Invece oggi è confermato che le riprese della terza stagione di Daredevil inizieranno ad ottobre, lasciando intendere che sarà il terzo show del 2018 ad approdare su Netflix.