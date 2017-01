The Defenders: Jeph Loeb sui possibili collegamenti con l'Universo Marvel

E' innegabile che, ogni volta che esce un prodotto dei Marvel Studios, i fan si domandano se e come sarà collegato al resto dell'ormai vastissimo Universo Cinematografico Marvel. Non fa eccezione, miniserie che riunirà insieme Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones ed Iron Fist.

In particolare, molti fan dei fumetti si chiedevano se ci fosse la possibilità di un'apparizione degli Agents of S.H.I.E.L.D. nella miniserie o viceversa. "Volete trarmi in inganno e farmi dire che è tutto collegato, vero?" scherza il presidente della divisione televisiva della Marvel, Jeph Loeb "Se la storia lo richiederà, faremo del nostro meglio per realizzare un crossover".

E per quanto riguarda i film? Loeb non si sbilancia e afferma: "Di certo io e Kevin Feige parliamo e ci diciamo cosa stiamo facendo, cosa abbiamo pianificato, i personaggi che utilizzeremo e dove procederemo. Sfortunatamente, parlando da fan, questo fa sì che io sappia in anticipo molte cose sui film in arrivo".