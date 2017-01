The Defenders: Krysten Ritter parla di Jessica Jones

, miniserie della Marvel che riunisce insieme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ed Iron Fist, sta attirando l'attenzione di tutti i fan negli ultimi giorni. Ed ora, durante una nuova intervista con Entertainment Weekly, l'attriceha parlato di

"Sta ancora affrontando le conseguenze di quello che è accaduto con Kilgrave, ed ora deve affrontare il 'successo' - e non lo fa bene" spiega l'attrice "La gente vuole che lei lavori per loro, ottiene tanto lavoro, ma non è pronta per niente di tutto questo. Lei non è cambiata, ma tutto intorno a lei si, e non c'è un manuale che ti spiega come esistere in un mondo dove sei popolare".

"E' l'eroina più riluttante di questo mondo" ha spiegato, invece, lo showrunner Marco Ramirez "Deve permettere a tre uomini - di cui non si fida al 100% - di entrare nella sua vita".

"Nessuno è il miglior amico di nessuno nei Difensori" continua la Ritter "Questo è un team-up riluttante.". Il suo peggior 'nemico' tra i Difensori? Daredevil. Secondo l'attrice, il loro rapporto somiglierà a quello tra "un gatto ed un topo".