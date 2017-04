The Defenders: nuove foto di Daredevil

In attesa di vedere un primo trailer ufficiale, ecco arrivare dal set delle nuove foto di, miniserie della Marvel prodotta per Netflix, in cui vediamonei panni di Matt Murdock/Daredevil.

Le immagini sono protette da copyright, ma è possibile vederle cliccando qui.

Sviluppata da Douglas Petrie e Marco Ramirez, The Defenders riunisce insieme i quattro eroi delle serie Netflix della Marvel: Daredevil (Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones). In questo serial devono fronteggiare un nemico comune, in particolare la gang de La Mano.

La villain della serie sarà interpretata da Sigourney Weaver ed è annunciato che tornerà "dal regno dei morti" anche Elektra Natchios, interpretata da Elodie Yung.

Nel cast troveremo anche Rosario Dawson, Jessica Henwick, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Eka Darville, Simone Missick, Rachael Taylor, Carrie-Anne Moss e Scott Glenn.

Arriva ad agosto.