The Defenders: il nuovo trailer di Netflix con Stan Lee e The Punisher

Emerge dalla Rete un video davvero singolare: il profilo di, infatti, ha pubblicato un trailer dedicato agli show in collaborazione con. Sullo sfondo l’imminente, con, ma la clip include anche protagonisti inediti.

Nel video, infatti, vediamo niente di meno che Stan Lee, che nel corso di un viaggio in auto assiste alle entrate in scena dei quattro eroi di New York che saranno protagonisti in Marvel’s The Defenders. Scorrono anche immagini appartenenti alle precedenti stagioni di Daredevil, Luke Cage, Iron Fist e Jessica Jones. Infine, nei secondi finali, abbiamo anche un brevissimo footage di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle (aka The Punisher), che indossa un giubbotto antiproiettili con inciso l’iconico simbolo del teschio.

Marvel’s The Defenders debutterà il 18 agosto, ma anche Jessica Jones 2 è in produzione.