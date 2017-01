The Defenders: parla Marco Ramirez

Durante una lunga intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner e produttore esecutivo della miniserie della Marvel, ha parlato a tutto tondo della serie.

"Alla fine è una storia su una famiglia di orfani che sono cresciuti ma che, per certi aspetti, devono ancora crescere" afferma "Non abbiamo mai voluto che fossero delle guest-star nello show di un altro. E' - stranamente - uno show su tutti loro. Sono le loro storie personali che confluiscono nelle storie di tutti gli altri".

"Anche se sono personaggi della Marvel, c'è un tema ricorrente nelle loro serie: sono orfani o persone che sentono il bisogno di fare del bene" continua Ramirez "C'è una buona dose di maturità sul come affrontano tutto questo. Non abbiamo mai pensato su come combinare tutti i toni delle varie serie insieme. Abbiamo pensato di creare un tono a sé stante ma che potesse incapsulare tutti i quattro mondi".

"Quando parliamo di personaggi, era chiaro che avremmo descritto il rapporto che lega Danny e Luke, perché è qualcosa che accade anche nei fumetti. Anche il rapporto tra Matt e Danny è eccitante. Cosi come lo è quello tra Jessica, Luke e Danny" spiega "E abbiamo cercato di far fare cose fiche a tutti loro. Quindi avere Matt fare un po' di parkour, di far usare il pugno d'acciaio a Danny, mostrare l'invulnerabilità e la forza di Luke e la cazzutaggine di Jessica. Emotivamente parlando, Luke è quello che li protegge, Danny e Matt sono quelli che prendono a cazzotti. Jessica è quella sorta di membro riluttante che non vuole essere davvero lì, ma è straordinaria. Ognuno di loro deve brillare".