The Defenders: rivelato il cameo di Stan Lee in una nuova foto

Come tutti i fan del celebresanno bene, il famoso artista ha sempre avuto uno spiccato umorismo ed è anche per questo che non manca quasi mai di ritagliarsi un piccolo spazio all'interno di quasi tutte le trasposizioni incentrate sui suoi personaggi. Da pochissimo abbiamo la conferma che anchenon farà eccezione.

Nelle ultime ore, infatti, è stata diffusa in rete una foro proveniente dal set della prima stagione della serie esordiente The Defenders, che porterà in scena i quattro eroi Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist, impersonati rispettivamente da Charlie Cox, Mike Colter, Krysten Ritter e Finn Jones.

La foto in questione, che potete osservare qui sotto, è stata postata da un utente di Reddit e raffigura la Jessica Jones di Krysten Ritter mentre sorride davanti ad un grande manifesto. Il contesto della scena è sconosciuto, ma quella che ci sorride dietro Jessica non è altro che la faccia di Stan Lee su quello che ha tutta l'aria di essere un poster del NYPD, mentre purtroppo non si riesce a vedere l'intero slogan scritto sul manifesto.

Ricordiamo che la serie farà il suo debutto nel corso di quest'estate.