The Defenders: il ruolo di Claire Temple nella serie

Ad oggi, Claire Temple, il personaggio di, è stato il Nick Fury dei serial Netflix della Marvel.

Anche se - forse - sarà coinvolta in qualche scena d'azione, la Temple passerà il tempo insieme a Luke Cage, con il quale potrebbe legare un rapporto sentimentale. Lo afferma Mike Colter, interprete di Cage, che spiega: "nessun rancore con Daredevil". Eh sì, perché Claire e Matt hanno avuto anche loro una pseudo-storia ma Colter scherza: "Daredevil non ha avuto una relazione sentimentale con Claire, non lo abbiamo visto. Ho bisogno di evidenze. Non c'è nessuna evidenza a riguardo... lei è la mia donna".

E per quanto riguarda il rapporto (futuro) tra Cage e Jessica Jones? "Non penso posso parlarne" afferma Krysten Ritter.

Quel che è chiaro è che Claire Temple continuerà ad avere un ruolo importante in questo 'universo', e Marco Ramirez ha avuto difficoltà nel cercare di restare fedele al personaggio come scritto nelle altre serie: "Era Rosario che mi aiutava. Veniva e mi diceva 'direbbe cosi', ed io rispondevo 'sai cosa? Conosci Claire meglio di me, e sì, direbbe proprio cosi!'. Rosario è apparsa in 10 o 15 episodi ad oggi. Potreste combinarle insieme e avreste Claire Temple - La serie!".