The Defenders: lo showrunner spiega perché la serie ha solo 8 episodi

è una miniserie che conta "solo" 8 episodi, rispetto ai canonici 13 proposti solitamente dalle produzioni originali. Come mai la produzione ha optato per la realizzazione di una miniserie?

Ce lo svela, ancora una volta, lo showrunner dello show, Marco Ramirez:

"È dipeso molto anche dal programma, che è un altro fattore. Sapevamo che avevamo bisogno di Mike Colter nel suo show e sapevamo che avevamo bisogno di Krysten Ritter nel suo entro una certa data, quindi sapevamo che avevamo un certo tempo per le riprese, non importava quanti episodi richiedessero. È uno dei fattori. Netflix e Marvel sono molto flessibili, in termini di quanti episodi proporre. Ho discusso molto con gli sceneggiatori prima di decidere di portare il numero di episodi a 8. Volevamo semplicemente raccontare una storia soddisfacente, e penso che questi 8 episodi lo siano".

Voi avete trovato The Defenders soddisfacente? Il nostro parere è piuttosto combattuto.