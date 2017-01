The Defenders: svelato il ruolo di Sigourney Weaver!

Entertainment Weekly ha diffuso in rete la prima foto ufficiale dinei panni della villain della miniserie dedicata ai, team di supereroi della Marvel, che debutterà quest'anno su Netflix.

EW ha svelato che la Weaver interpreterà un personaggio di nome Alexandra. Al momento, il nome 'non ci dice nulla' e non sembra esserci una controparte cartacea, a meno che 'Alexandra' non sia un nome falso per mascherare un'identità ben più nota.

Secondo il co-showrunner Marco Ramirez il suo personaggio sarà "cazzutissimo", davvero intelligente ed una forza potentissima a New York City. "Lei è tutto ciò che Sigourney è nella realtà: sofisticata, intellettuale, pericolosa. Scusate, ma per ora posso usare solo questi aggettivi".