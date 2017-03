The Defenders: terminate le riprese della nuova serie Marvel-Netflix

Come tutti i fan del personaggio sicuramente sapranno,hanno da poco lanciato sul servizio di streaming la prima stagione di, ma a breve farà il suo debutto sui piccoli schermi anche, di cui il cast e la troupe hanno condiviso le foto del party di fine riprese che potete vedere dopo il salto.

Mentre non vi è stato alcun annuncio ufficiale dell'evento, alcuni membri del cast e della troupe che stanno dietro alla realizzazione della serie, hanno condiviso foto dal party di chiusura della produzione dello show e, in particolare, il makeup artist Sarit Klein e Elodie Yung, che tornerà come Elektra, hanno inviato alcune immagini della festa su Instagram.

The Defenders dovrebbe fare il suo esordio entro la fine dell'anno. La prima stagione della serie, che si snoderà attraverso otto episodi, vede il quartetto formato da Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, finalmente insieme con l'obiettivo di fermare il villain che porterà il volto di Sigourney Weaver.

Il nuovo spettacolo ha iniziato le proprie riprese alla fine di ottobre e da allora sono stati diffusi molti video e foto dal set, che ci hanno mostrato alcuni dei personaggi che saranno presenti all'interno dello spettacolo, oltre a rivelare l'introduzione di un cameo di Stan Lee.

Ora le riprese della serie sono ufficialmente terminate e, anche se on è ancora stata comunicata una data ufficiale di debutto, alcune voci sostengono che lo spettacolo arriverà a giugno.