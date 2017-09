The Deuce: il cast parla della nuova serie HBO di David Simon

HBO ha diffuso in streaming due nuove featurette su, la serie prodotta da HBO che andrà in onda a partire dal 10 settembre prossimo per un totale di otto episodi.

The Deuce è stata creata da George Pelecanos e David Simon (The Wire, Show Me a Hero); George Pelecanos, David Simon, Nina K. Noble e James Franco sono i produttori esecutivi dello show. Il cast comprende lo stesso Franco (in un doppio ruolo), Maggie Gyllenhaal, Zoe Kazan, Gary Carr, Margarita Levieva, Lawrence Gilliard Jr., Dominique Fishback, Emily Meade, Gbenga Akinnagbe, Chris Bauer, Ghris Coy, Natalie Paul e Michael Rispoli.

La serie ruoterà attorno alla nascita dell’industria pornografica nel famoso centro di New York City, Times Square, seguendone la straordinaria ascesa economica e l'evoluzione durante gli anni Settanta del secolo scorso.

Il pilot, diretto da Michelle MacLaren e della durata complessiva di 84 minuti, è stato già mandato in onda da HBO nel corso di un pre-air lo scorso 25 agosto e debutterà ufficialmente domani sera. Su queste pagine trovate anche l’ultimo trailer disponibile.