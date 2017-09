The Deuce: HBO rinnova la serie con James Franco per una seconda stagione

Dopo le ottime recensioni da parte della critica, HBO ha rinnovato per una seconda stagione, la serie creata da

Ad annunciarlo è stato Casey Bloys, presidente della programmazione per la rete via cavo americana. La serie, lo ricordiamo, segna la terza collaborazione tra Simon e l’emittente dopo la celebre The Wire e Treme. Nel cast troviamo nomi stellari come James Franco (anche produttore esecutivo) in un doppio ruolo, Maggie Gyllenhaal e Zoe Kazan.

“Siamo emozionati all’idea di proseguire nella collaborazione con questi maestri dello storytelling come David Simon e George Pelecanos”, ha dichiarato Bloys. “Il loro talento unico ha fatto sì che il pubblico si immergesse nei loro oscuri mondi, dotati di una verosimiglianza brillante e diversa da qualsiasi altra cosa. Con il talento di Maggie Gyllenhaal e James Franco a guidare un cast eccezionale, guardiamo avanti per cercare di approfondire al meglio lo sviluppo di questa storia”.

“Tutti coloro che sono coinvolti nel progetto sono profondamente grati alla HBO per l’opportunità di condurre la narrazione dove è giusto che vada” ha commentato Simon. “Conosciamo bene i temi e gli obiettivi della nostra storia, ma ci sono molte persone nell’industria dell’intrattenimento che potrebbero non esserne a conoscenza. HBO è una rete seria, non si spaventano facilmente”.

“Ringraziamo HBO e i nostri parte per questa grande opportunità, non vediamo l’ora di rimetterci al lavoro con tutto il cast e la troupe”, ha commentato infine Pelecanos.

