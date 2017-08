The Deuce: online il nuovo trailer della serie HBO con James Franco

ha rilasciato un nuovo trailer della serie, così intitolata per slang locale nella 42esima strada di New York. Lo show andrà in onda a partire dalcon la sua prima stagione composta da otto episodi.

The Deuce è stata creata da George Pelecanos e David Simon; George Pelecanos, David Simon, Nina K. Noble e James Franco sono i produttori esecutivi dello show. Il cast comprende James Franco, Maggie Gyllenhaal, Gary Carr, Margarita Levieva, Lawrence Gilliard Jr., Dominique Fishback, Emily Meade, Gbenga Akinnagbe, Chris Bauer, Ghris Coy, Natalie Paul e Michael Rispoli.

The Deuce ruoterà intorno alla legalizzazione della pornografia nel famoso centro di New York City, Times Square, seguendone la straordinaria ascesa economica e l'evoluzione nell'industria cinematografica dai primi anni '60 e metà anni '80.