The Divorce 2: un trailer della serie con Sarah Jessica Parker

è pronta a tornare sul piccolo schermo con la seconda stagione di The Divorce , la serie tv targata HBO, di cui è stato rilasciato il primo trailer, visualizzabile come sempre in calce.

Il filmato è ovviamente incentrato su Robert e Frances, e dà qualche indicazione per far capire ai fan verso quale direzione si sta dirigendo il loro rapporto, ora che sono anche ufficialmente ex. La spedizione è infatti già avvenuta nella prima stagione e l’obiettivo della seconda serie di episodi è proprio di guidare gli utenti verso un nuovo capitolo.

La risposta, probabilmente, è che mentre Frances e Robert sono ormai separati, si comportano ancora come se fossero ancora sposati.

La nuova serie di episodi, che andrà in onda in anteprima il prossimo mese di Gennaio su HBO, risponderà a molte domande su Frances, in particolare sul suo futuro. Sarà altrettanto interessante scoprire le intenzioni di Robert, però.