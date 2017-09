The Eddy: Netflix distribuirà la serie musical di Damien Chazelle

Netflix unirà le forze con, Premio Oscar quest’anno per, per, una serie ambientata a Parigi che combinerà elementi drammatici con il musical.

Si tratterà del debutto sul piccolo schermo per il giovane regista americano che curerà anche la regia di due episodi dello show, oltre a figurare come produttore esecutivo. Composto da otto episodi, il progetto viene dalla IMG e sarà quindi un’esclusiva Netflix in tutto il mondo. Alla sceneggiatura degli episodi troviamo Jack Thorne, cinque volte vincitore del BAFTA – per National Treasure e This Is England – e attualmente al lavoro sullo script di Star Wars: Episode IX; Glen Ballard, sei volte vincitore del Grammy Award, si occuperà della colonna sonora originale.

Ambientata nella contemporanea e multietnica Parigi, la trama di The Eddy ruoterà attorno a un club, al suo proprietario, la sua band e alla caotica città che li circonda. La serie sarà girata in Francia e prevedrà l’inserimento di dialoghi in francese, inglese e arabo.

“Ho sempre sognato di girare a Parigi, quindi sono doppiamente emozionato all’idea di lavorare con Jack, Glen e Alan [Poul, produttore] su questa storia, ed eccitato di aver trovato lo sbocco ideale in Netflix”, ha commentato Chazelle. Ricordiamo che attualmente il regista è impegnato nella pre-produzione di First Man, biopic su Neil Armstrong con Ryan Gosling protagonista e al cui cast si è appena aggiunto Jon Bernthal.