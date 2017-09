The Exorcist: ecco il first look della seconda stagione della serie horror

Un nuovo video della serieè stato rilasciato dalla. La clip si intitolae ci consente di dare un primo sguardo alla nuova stagione attraverso le parole dei membri del cast:

Nella seconda stagione dello show, padre Ortega (Harrera) e Marcus Keane (Daniels) hanno lasciato Chicago alla ricerca di nuovi casi di esorcismo. Trovano un ex psicologo chiamato Andrew Kim (Cho), che gestisce una casa di bambini a rischio su un'isola al centro di un lago di Seattle. Uno dei figli diviene posseduto e i sacerdoti dovranno affrontare la nuova minaccia.

La prima stagione dello show ha debuttato per la prima volta nel 2016 e del cast facevano parte: Geena Davis, Hannah Kasulka, Alan Ruck e Brianne Howey, oltre ad Herrera, Daniels e Kurt Egyiawan, i quali sono gli unici attori rimasti per la seconda stagione con l'aggiunta dell'attore Cho, il quale è noto per film come: Star Trek, Harold & Kumar e aver partecipato a serie come Sleepy Hollow e FlashForward, l'attrice Brianna Hildebrand, nota per la sua partecipazione nel film Deadpool e di Zuleikha Robinson.

The Exorcist tornerà il 29 Settembre su FOX.