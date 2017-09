The Exorcist: online il nuovo promo poster della serie tv!

The Exorcist , la serie che prende spunto dal classico film horror sulle possessioni demoniache, ritorna con la sua seconda stagione a partire dalla questa settimana, su

Ora sono usciti online il nuovo poster promozionale, e un paio di immagini in alta definizione, davvero terrificanti! La nuova stagione di questa serie horror si sposta dal setting urbano di Chigago, per andare in un'are rurale a nord est del Pacifico, aggiungendo una novità alla storia bastata sulla serie antologica di William Peter Blatty.

Il poster mostra la protagonista, Brianna Hildebrand, urlare mentre si trova di profilo e i suoi capelli, sottosopra, formano poi una sorta di bosco.

Nel cast della serie ci saranno anche Ben Daniels, Kurt Egyiawan e John Cho. La season premiere di The Exorcist c'è venerdì 29 settembre.

Se volete dare anche un'occhiata alle fotografie, cliccate sul link FONTE.