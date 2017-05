The Exorcist: rinnovata per la seconda stagione dalla Fox

ha annunciato il rinnovo della serie tv, remake televisivo del classico e omonimo film horror, che terrorizzò il pubblico di tutto il mondo.

In onda il venerdì sera, la serie ha avuto una media di rating 0,7 e 1,9 milioni di spettatori, rendendo lo show uno degli spettacoli con il più basso rating della Fox. Per questo motivo gli analisti prevedevano una cancellazione della serie, invece i dirigenti Fox hanno optato per il rinnovo.

Nel cast ci sono Geena Davis al fianco di Alfonso Herrera, Ben Daniels, Hannah Kasulka, Brianne Howey, Kurt Egyiawan, e Alan Ruck. I produttori esecutivi sono Jeremy Slater, Rolin Jones, Rupert Wyatt, Roy Lee, James Robinson, David Robinson, e Barbara Wall. La rete è la Twentieth Century Fox.

Insieme a "The Exorcist", Fox ha rinnovato ii drama "Empire", "Gotham", "Arma letale", "Lucifer", "Star" e "X-Files" per la stagione televisiva 2017-2018.