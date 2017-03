The Expanse: SyFy rinnova la serie per una terza stagione

In attesa di vedere il nono episodio della sorprendente seconda stagione,ha in queste ultime ore annunciato il rinnovo ufficiale della space-operaper una terza stagione di 13 episodi, in arrivo nel 2018.

Il presidente Entertainment Networks di NBCUniversal, Chris McCumbe, ha dichiarato: «The Expanse è una serie magnifica, elettrizzante ed emotiva che ha alzato l'asticella qualitativa della fantascienza in tv. Noi, insieme ai fan, non vediamo l'ora di continuare il viaggio con i nostri partner della Alcon Televisione Group e con il brillante cast della serie».



La storia di The Expanse si snoda attraverso una galassia colonizzata a 200 anni nel futuro, quando un equipaggio di una nave commerciale, politici e investigatori privati vengono coinvolti in una terribile cospirazione. La serie è basata sugli acclamati romanzi scritti da Daniel Abraham e Ty Frank sotto lo pseudonimo comune di James S.A. Corey.



The Expanse va in onda in territorio americano tutti i mercoledì.