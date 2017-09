The First: Sean Penn debutta in TV per l'autore di House of Cards

Il due volte Premio Oscar,, sarà il protagonista di, serie drammatica creata da) per Hulu e Channel 4 e in arrivo nel 2018.

Si tratterà del debutto per l’attore sul piccolo schermo, tuttavia non sono stati divulgati ulteriori dettagli sul ruolo che andrà a ricoprire. The First racconterà la prima spedizione umana su Marte e i pericoli e le sfide della colonizzazione interstellare come grado successivo nell’evoluzione dell’uomo. La storia si concentrerà non solo sugli astronauti coinvolti nella missione, ma anche sulle loro famiglie e sul team di scienziati rimasti sulla Terra.

Willimon è anche prouttore esecutivo della serie insieme a Jordan Tappis: “Ho un’ammirazione smisurata per il talento e la professionalità smisurati di Sean Penn – ha commentato – “Mi sento molto fortunato a lavorare con un artista del suo calibro”.

The First è anche la prima serie del servizio di streaming Hulu ad avere una star di primo livello come Penn, in seguito al successo agli Emmy di The Handmaid’s Tale.