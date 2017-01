The Flash 3: Black Flash farà un'apparizione in grande stile quest'anno

Come i fan dello showsanno bene, la prima volta che il pubblico ha scortosui piccoli schermi è stato nel corso del finale della seconda stagione della serie. Da poco, è stato confermato che il personaggio farà nuovamente la sua apparizione su, ma sembra che non saràad indossare il costume dello Speedster.

La terza stagione di The Flash ci ha già presentato Savitar, Kid-Flash e Jesse Quick, ma almeno un altro speedster arriverà quest'anno. Tuttavia, stando alle osservazioni dello showrunner Andrew Kreisberg, sembra che The Flash non sarà l'unica serie in cui il personaggio del DC TV Universe farà sentire la sua presenza: "Posso dirvi che lui potrebbe essere visto in più spettacoli", ha affermato lo showrunner.

Come sapete, alla fine della seconda stagione abbiamo visto Hunter Zolomon / Zoom di della Terra-2 trasformato in Black Flash, ma Teddy Sears potrebbe non essere quello che vestirà nuovamente i panni del personaggio, dal momento che l'attore ha ottenuto un ruolo in 24: Legacy: "E' un personaggio classico. Abbiamo storie su più spettacoli che si adattano molto bene alla sua presenza. C'è qualcosa di molto spaventoso di lui, qualcosa di ancora più spaventoso di quanto abbiamo visto finora. Così si presenterà una sfida interessante per gli eroi dei rispettivi spettacoli in cui apparirà.".

The Flash tornerà con la sua decima puntata della terza stagione, intitolata Borrowing Problems From the Future, martedì 24 gennaio su The CW.